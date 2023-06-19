Посохина (-) Иринья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти28.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: Матрона Иванова
Бракосочетание
25.01.1809
Рождение ребёнка
19.07.1810
Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов
Рождение ребёнка
02.03.1813
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов
Рождение ребёнка
27.08.1815
Дочь: Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов
Рождение ребёнка
25.10.1818
Дочь: Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Посохин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов
Рождение ребёнка
18.11.1822
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.06.1848
Причина смерти: холера