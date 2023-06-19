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Посохина (-) Иринья Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

28.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: Матрона Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1809

Муж: Посохин Сергей Власов

Рождение ребёнка
19.07.1810

Сын: Посохин Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1813

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1815

Дочь: Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1818

Дочь: Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Посохин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1822

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Посохин Сергей Власов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Сергей Власов

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.06.1848
Причина смерти: холера