Давиденкова Зиновия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Давиденков Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1909
Сын: Колот Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев
Рождение ребёнка
21.05.1910
Дочь: Колот Мария Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев
Рождение ребёнка
09.04.1912
Сын: Колот Федор Иванович
Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев
Рождение ребёнка
09.02.1914
Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев
Рождение ребёнка
14.10.1915
Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев
Рождение ребёнка
10.02.1918
Дочь: Колот Вера Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колот Иван Фотиев
Смерть
Неизвестно