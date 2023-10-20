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Давиденкова Зиновия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Давиденков Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1909

Сын: Колот Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев

Рождение ребёнка
21.05.1910

Дочь: Колот Мария Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев

Рождение ребёнка
09.04.1912

Сын: Колот Федор Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев

Рождение ребёнка
09.02.1914

Сын: Колот Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев

Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Колот Николай Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев

Рождение ребёнка
10.02.1918

Дочь: Колот Вера Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Фотиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Иван Фотиев

Смерть
Неизвестно
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