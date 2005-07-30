Орлов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1940

Дата смерти

30.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1961

Сын: Орлов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Орлова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
04.05.1971

Дочь: Ковалева Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Орлова Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Лидия Александровна

Смерть
30.07.2005
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