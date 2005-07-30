Орлов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1940
Дата смерти30.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1961
Сын: Орлов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Орлова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
04.05.1971
Дочь: Ковалева Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Орлова Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2005