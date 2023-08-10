Стахов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1969
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1969
Рождение ребёнка
18.04.1995
Дочь: Стахова Пономарева Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Кондыбайло Стахова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондыбайло Стахова Наталья Викторовна