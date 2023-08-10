Стахов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1969

Отец: Стахов Александр Дмитриевич

Мать: Васильева Стахова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1995

Дочь: Стахова Пономарева Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Кондыбайло Стахова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Кондыбайло Стахова Наталья Викторовна

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