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Кипор Владимир Николаевич
Кипор Владимир Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кипор Николай Григорьевич
1941 г.р.
Мать
Кипор Зоя
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кипор Николай Григорьевич
Мать:
Кипор Зоя
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