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Смирнов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.2002

Дочь: Смирнова Снежана Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
04.01.2005

Сын: Смирнов Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
17.08.2016

Дочь: Смирнова Серафима Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна Анатольевна

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