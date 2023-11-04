Смирнов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.2002
Дочь: Смирнова Снежана Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
04.01.2005
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
17.08.2016
Дочь: Смирнова Серафима Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно