Терминов Родион Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1819 ст.
Отец: Терминов Георгий Петров
Мать: не указана
Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня, Оренбургской губернии Троицкого уезда Сыростанской деревни подведомственной Златоустовскому казенному заводу (л. 371) Казенные мастеровые 124. Максим Петров... Показать все
Смерть
Неизвестно