Прокопьев Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопьев Виктор Анатольевич

Прокопьев Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1958

Дата смерти

20.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1958

Отец: Прокопьев Анатолий Яковлевич

Мать: Драчева Зоя

Рождение ребёнка
27.01.1983

Сын: Прокопьев Денис Викторович

Мать ребёнка: Зуева Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
26.11.1985

Сын: Прокопьев Константин Викторович

Мать ребёнка: Зуева Наталья Викторовна

Смерть
20.11.2018