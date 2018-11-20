Прокопьев Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1958
Дата смерти20.11.2018
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1958
Отец: Прокопьев Анатолий Яковлевич
Мать: Драчева Зоя
Рождение ребёнка
27.01.1983
Сын: Прокопьев Денис Викторович
Мать ребёнка: Зуева Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
26.11.1985
Сын: Прокопьев Константин Викторович
Мать ребёнка: Зуева Наталья Викторовна
Смерть
20.11.2018