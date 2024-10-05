Таисия Александрова
Место рождения
Дата рождения08.05.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1914 ст.
Отец: Александр Кузьмин
Мать: Ольга Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская дочь
Крещение
09.05.1914 ст.
Лукино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Восприемники: Степан Александрович, Пелагия Владимирова
Смерть
Неизвестно