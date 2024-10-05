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Таисия Александрова

Место рождения

Березницы, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.05.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1914 ст.

Отец: Александр Кузьмин

Мать: Ольга Михайлова

Березницы, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Березницы, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская дочь
Крещение
09.05.1914 ст.
Лукино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Восприемники: Степан Александрович, Пелагия Владимирова
Смерть
Неизвестно

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