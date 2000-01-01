Зайцев Александр Иванович
Место рожденияНижегородской губерния, Б.-Маросеевская радость, Лукояновский уезд, селение Нехорошево
Дата рождения28.08.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Рождение
28.08.1900
Отец: Зайцев Иван Андреевич
Нижегородской губерния, Б.-Маросеевская радость, Лукояновский уезд, селение Нехорошево
выписка из метрической книги
Крещение
28.08.1900
село Нехорошево Макарьевская церковь
крестный отец Семен Андреевич Зайцев, мать Мария Ивановна Гудкова
Образование
01.09.1913
Пайская второклассная школа Лукояновского уезда окончил 04.06.1917г.
Рождение ребёнка
27.10.1928
Сын: Зайцев Александр Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Ольга Николаевна
Нижегородская губерния г. Лукоянов
Смерть
Неизвестно