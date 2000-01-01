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Зайцев Александр Иванович

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Место рождения

Нижегородской губерния, Б.-Маросеевская радость, Лукояновский уезд, селение Нехорошево

Дата рождения

28.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1900

Отец: Зайцев Иван Андреевич

Мать: Зайцева Наталья Степановна

Нижегородской губерния, Б.-Маросеевская радость, Лукояновский уезд, селение Нехорошево
выписка из метрической книги
Крещение
28.08.1900
село Нехорошево Макарьевская церковь
крестный отец Семен Андреевич Зайцев, мать Мария Ивановна Гудкова
Образование
01.09.1913
Пайская второклассная школа Лукояновского уезда окончил 04.06.1917г.
Рождение ребёнка
27.10.1928

Сын: Зайцев Александр Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Ольга Николаевна

Нижегородская губерния г. Лукоянов
Смерть
Неизвестно
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