Тупицына (Осипова) Лидия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения05.04.1922
Дата смерти22.03.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1922
Отец: Осипов Иосиф Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тупицын Виталий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тупицын Виталий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.03.1969