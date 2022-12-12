Тупицына (Осипова) Лидия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына (Осипова) Лидия Иосифовна

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Место рождения

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.04.1922

Дата смерти

22.03.1969

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1922

Отец: Осипов Иосиф Дмитриевич

Мать: Осипова Агафья Михайловна

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тупицын Виталий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тупицын Виталий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Виталий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
22.03.1969
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