(Шестакова) Степанида Климова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шестаков Прокопий Семёнов
Отец ребёнка: Шестаков Семен Федорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Шестаков Семен Федорович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шестаков Семен Федорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Шестаков Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно