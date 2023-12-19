(Шестакова) Степанида Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шестакова) Степанида Климова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Шестаков Прокопий Семёнов

Отец ребёнка: Шестаков Семен Федорович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шестаков Михайло Семёнов

Отец ребёнка: Шестаков Семен Федорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шестаков Дмитрий Семёнов

Отец ребёнка: Шестаков Семен Федорович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Шестаков Семен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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