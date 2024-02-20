Гончарова-Васильева Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.2009
Дочь: Гончарова Мария Артемовна
Отец ребёнка: Гончаров Артем Аркадьевич
Рождение ребёнка
14.06.2018
Дочь: Гончарова Анастасия Артемовна
Отец ребёнка: Гончаров Артем Аркадьевич