Гончарова-Васильева Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова-Васильева Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Артем Аркадьевич

Рождение ребёнка
03.03.2009

Дочь: Гончарова Мария Артемовна

Отец ребёнка: Гончаров Артем Аркадьевич

Рождение ребёнка
14.06.2018

Дочь: Гончарова Анастасия Артемовна

Отец ребёнка: Гончаров Артем Аркадьевич

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