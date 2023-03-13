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(Кабанова) Анна Данииловна
(Кабанова) Анна Данииловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1869
Пол
Женский
Отец
Кабанов Даниил Васильевич
Мать
Кабанова (Кабанова) Доминика (Домна) Антоновна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1869
Отец:
Кабанов Даниил Васильевич
Мать:
Кабанова Доминика (Домна) Антоновна
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