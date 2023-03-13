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(Кабанова) Анна Данииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1869

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1869

Отец: Кабанов Даниил Васильевич

Мать: Кабанова Доминика (Домна) Антоновна

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