Ибрагимова (Каримова) Райса Миннимулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова (Каримова) Райса Миннимулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каримов Миннимулла Абделькаримович

Мать: Каримова Гульсум

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Анвар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Анвар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Анвар

Смерть
Неизвестно

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