Моисеев Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

196

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
196

Отец: Моисеев Виктор Николаевич

Мать: Моисеева Нина Андреевна

Рождение ребёнка
1988

Сын: Моисеев Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Моисеев Ярослав Сергеевич

Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Татьяна Анатольевна

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