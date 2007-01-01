Моисеев Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения196
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
196
Отец: Моисеев Виктор Николаевич
Мать: Моисеева Нина Андреевна
Рождение ребёнка
1988
Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
1991
Сын: Моисеев Ярослав Сергеевич
Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Моисеева Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно