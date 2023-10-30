Пятницкая (Вортова) Фелиция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкая (Вортова) Фелиция

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

21.12.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Пятницкий Альбин Николаевич

Отец ребёнка: Пятницкий Николай

Бракосочетание
До 1869

Муж: Пятницкий Николай

Смерть
21.12.1899
Калатичи, Глусский район, Могилёвская область
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