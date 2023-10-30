Пятницкая (Вортова) Фелиция
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти21.12.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Пятницкий Альбин Николаевич
Отец ребёнка: Пятницкий Николай
Бракосочетание
До 1869
Муж: Пятницкий Николай
Смерть
21.12.1899
Калатичи, Глусский район, Могилёвская область