Пелагия Малахиева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1821
Дочь: Акилина Макаровна
Отец ребёнка: Терешка Макар
Рождение ребёнка
1828
Сын: Терешка Феодосий Макарович
Отец ребёнка: Терешка Макар
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Макаровна
Отец ребёнка: Терешка Макар
Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.07.1835
Отец ребёнка: Терешка Макар
Смерть
Неизвестно