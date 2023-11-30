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Пелагия Малахиева

Место рождения

Турин, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Турин, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.06.1821

Дочь: Акилина Макаровна

Отец ребёнка: Терешка Макар

Турин, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Терешка Феодосий Макарович

Отец ребёнка: Терешка Макар

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Макаровна

Отец ребёнка: Терешка Макар

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.07.1835

Сын: Терешка Илья Макарович

Отец ребёнка: Терешка Макар

Турин, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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