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Мотовилов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1959

Отец: Мотовилов Иван Евстегнеевич

Мать: Мотовилова Анфиса

Рождение ребёнка
15.06.1978

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Мотовилова Людмила Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
?.04.1986

Жена: Мотовилова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
27.12.1986

Сын: Мотовилов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Мотовилова Людмила Владимировна

Стекольный, Хасынский, Магаданская область
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