Мотовилов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1959
Отец: Мотовилов Иван Евстегнеевич
Мать: Мотовилова Анфиса
Рождение ребёнка
15.06.1978
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Мотовилова Людмила Владимировна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
?.04.1986
Рождение ребёнка
27.12.1986
Сын: Мотовилов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Мотовилова Людмила Владимировна
Стекольный, Хасынский, Магаданская область