Хчоян Айказ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хчоян Айказ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадалян Анна Григоровна

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадалян Анна Григоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадалян Анна Григоровна

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