Хчоян Айказ
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадалян Анна Григоровна
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадалян Анна Григоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадалян Анна Григоровна