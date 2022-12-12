Суворов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Иван Павлович

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Место рождения

д. Ермаково, Галичский уезд Костромской губернии

Дата рождения

05.09.1909

Дата смерти

12.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ермаково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1909
д. Ермаково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1935
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
12.06.1982
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1982
Москва, город федерального значения Москва
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