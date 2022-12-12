Суворов Иван Павлович
Место рожденияд. Ермаково, Галичский уезд Костромской губернии
Дата рождения05.09.1909
Дата смерти12.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ермаково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1909
д. Ермаково, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1935
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
12.06.1982
Место жительства
По 1982