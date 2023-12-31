Костров (Смирнова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костров (Смирнова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1908

Сын: Костров Борис

Отец ребёнка: Костров Михаил

Рождение ребёнка
29.12.1910

Сын: Костров Константин

Отец ребёнка: Костров Михаил

Рождение ребёнка
1920

Сын: Костров Сергей

Отец ребёнка: Костров Михаил

Смерть
Неизвестно
99 лет
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