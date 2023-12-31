Костров (Смирнова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1908
Сын: Костров Борис
Отец ребёнка: Костров Михаил
Рождение ребёнка
29.12.1910
Сын: Костров Константин
Отец ребёнка: Костров Михаил
Рождение ребёнка
1920
Сын: Костров Сергей
Отец ребёнка: Костров Михаил
Смерть
Неизвестно
99 лет