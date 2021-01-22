Валиахметов Рафкат Ахматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметов Рафкат Ахматович

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.07.1952

Дата смерти

22.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1952

Отец: Валиахметов Миннахмат Нуриахметович

Мать: Гаухар

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.01.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.04.1978

Сын: Валиахметов Равиль Рафкатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Смерть
22.01.2021
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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