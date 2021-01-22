Валиахметов Рафкат Ахматович
Место рождения
Дата рождения24.07.1952
Дата смерти22.01.2021
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1952
Отец: Валиахметов Миннахмат Нуриахметович
Мать: Гаухар
Бракосочетание
21.01.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1978
Сын: Валиахметов Равиль Рафкатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.01.2021
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)