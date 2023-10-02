Соклаков Петр Степанович
Место рожденияСело Куйбышева Краснощековского района Алтайского края
Дата рождения1916
Дата смерти08.05.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Соклаков Степан Миронович
Мать: не указана
Село Куйбышева Краснощековского района Алтайского края
Пропал без вести в Праге
Рождение ребёнка
15.07.1935
Мать ребёнка: Душенина Мария Кузьмовна
Смерть
08.05.1945