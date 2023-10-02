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Соклаков Петр Степанович

Место рождения

Село Куйбышева Краснощековского района Алтайского края

Дата рождения

1916

Дата смерти

08.05.1945

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Соклаков Степан Миронович

Мать: не указана

Село Куйбышева Краснощековского района Алтайского края
Пропал без вести в Праге
Рождение ребёнка
15.07.1935

Сын: Соклаков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Душенина Мария Кузьмовна

Смерть
08.05.1945
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