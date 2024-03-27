Гуревич Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Басс Ольга
Мать ребёнка: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бомштейн Анна
Мать ребёнка: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Симкина Фаина
Мать ребёнка: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: Фиалкова Ида
Мать ребёнка: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Леля
Мать ребёнка: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)
Смерть
1904