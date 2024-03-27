Гуревич Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Басс Ольга

Мать ребёнка: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бомштейн Анна

Мать ребёнка: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Симкина Фаина

Мать ребёнка: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)

Рождение ребёнка
28.01.1905

Дочь: Фиалкова Ида

Мать ребёнка: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Леля

Мать ребёнка: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)

Смерть
1904
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