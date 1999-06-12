Шевцова (Потапова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова (Потапова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1935

Дата смерти

12.06.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевцов Леонид Петрович

Рождение ребёнка
15.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевцов Леонид Петрович

Смерть
12.06.1999
Г.самара пос.Рубежное
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