Шевцова (Потапова) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1935
Дата смерти12.06.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевцов Леонид Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевцов Леонид Петрович
Смерть
12.06.1999
Г.самара пос.Рубежное