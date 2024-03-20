Schultz Johann Michael
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти16.05.1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1764
Жена: Schultz Maria Elisabeth
Рождение ребёнка
04.07.1765
Мать ребёнка: Schultz Maria Elisabeth
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.07.1765
Мать ребёнка: Schultz Maria Elisabeth
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.05.1767
Мать ребёнка: Schultz Maria Elisabeth
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.05.1767
Мать ребёнка: Schultz Maria Elisabeth
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
16.09.1769
Жена: Schultz Maria Elisabeth
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.04.1779
Дочь: Enmann Constantie Elisabeth
Мать ребёнка: Schultz Maria Elisabeth
Смерть
16.05.1784
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя