Schultz Johann Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSchultz Johann Michael

Schultz Johann Michael

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

16.05.1784

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.
1751 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1764

Жена: Schultz Maria Elisabeth

Рождение ребёнка
04.07.1765

Сын: Schultz Johann Heinrich

Мать ребёнка: Schultz Maria Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.07.1765

Сын: Schultz Johann Heinrich

Мать ребёнка: Schultz Maria Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.05.1767

Сын: Schultz Johann Michael

Мать ребёнка: Schultz Maria Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.05.1767

Сын: Schultz Johann Michael

Мать ребёнка: Schultz Maria Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
16.09.1769

Жена: Schultz Maria Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.04.1779

Дочь: Enmann Constantie Elisabeth

Мать ребёнка: Schultz Maria Elisabeth

Смерть
16.05.1784
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close