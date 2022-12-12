Кондрашова Пелагея Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кондрашов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кондрашов Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кондрашова Олимпиада Алексеевна
Отец ребёнка: Кондрашов Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно