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Миронов Тихон Тимофеевич

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Место рождения

Костяево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.06.1911

Дата смерти

13.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911

Отец: Миронов Тимофей Исаевич

Мать: Миронова Анна Дамиановна

Костяево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.07.1935

Дочь: Матвеева Нина Тихоновна

Мать ребёнка: Миронова Александра Андреевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.06.1938

Сын: Миронов Виктор Тихонович

Мать ребёнка: Миронова Александра Андреевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Александра Андреевна

Смерть
13.03.1944
Киселево, Псковский муниципальный район, Псковская область
Убит в бою