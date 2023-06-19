Миронов Тихон Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1911
Дата смерти13.03.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1911
Отец: Миронов Тимофей Исаевич
Мать: Миронова Анна Дамиановна
Рождение ребёнка
05.07.1935
Дочь: Матвеева Нина Тихоновна
Мать ребёнка: Миронова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
22.06.1938
Мать ребёнка: Миронова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1944
Киселево, Псковский муниципальный район, Псковская область
Убит в бою