Момзырева (Соловьева) Матрёна Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1878
Отец: Момзырев Андрей Яковлев
Мать: Пелагея Филиппова
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1807 Метрическая книга приходов Епифанского у. (сел: Алмазово; Бучалки; Знаменское, Мышенка; Молоденки; Никольское, Буйцы; Никольское, Рыхотка; Троицкое, Кобяково; Хованщино) Тульской г... Показать все
Бракосочетание
01.11.1893
Ф. 93 Оп. 2 Д. 422 Метрическая книга церквей записи бракосочетания сел: Михайловское, Ростово-Спасское Богородицкого у.; Метрическая книга церкви записи бракосочетания с. Рыхотка Епифанского у.; Метри... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1895
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2389 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Александрова Память, Верхняя Вытемка тож, Владимирское-Писарево, Владимирское тож, Долматово-Казинка, Долгое, Красивое-Ушаково, Кур... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1900
Дочь: Ермакова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2426 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Авдулово, Ивановское тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Воскресенское, Казанское-Греково, Греково ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович
Ф. 93 Оп. 2 Д. 709 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК рождения с. Куркино Ефремовского у. 1901-1905
Рождение ребёнка
24.07.1904
Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович
Ф. 93 Оп. 2 Д. 709 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК рождения с. Куркино Ефремовского у. 1901-1905
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Соловьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Соловьев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Соловьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович
Смерть
Неизвестно
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1807 Метрическая книга приходов Епифанского у. (сел: Алмазово; Бучалки; Знаменское, Мышенка; Молоденки; Никольское, Буйцы; Никольское, Рыхотка; Троицкое, Кобяково; Хованщино) Тульской г... Показать все