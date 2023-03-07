Момзырева (Соловьева) Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момзырева (Соловьева) Матрёна Андреевна

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Место рождения

Рыхотка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1878

Отец: Момзырев Андрей Яковлев

Мать: Пелагея Филиппова

Рыхотка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1807 Метрическая книга приходов Епифанского у. (сел: Алмазово; Бучалки; Знаменское, Мышенка; Молоденки; Никольское, Буйцы; Никольское, Рыхотка; Троицкое, Кобяково; Хованщино) Тульской г... Показать все
Бракосочетание
01.11.1893

Муж: Соловьев Иван Константинович

Ф. 93 Оп. 2 Д. 422 Метрическая книга церквей записи бракосочетания сел: Михайловское, Ростово-Спасское Богородицкого у.; Метрическая книга церкви записи бракосочетания с. Рыхотка Епифанского у.; Метри... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1895

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович

Ф. 93 Оп. 1 Д. 2389 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Александрова Память, Верхняя Вытемка тож, Владимирское-Писарево, Владимирское тож, Долматово-Казинка, Долгое, Красивое-Ушаково, Кур... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1900

Дочь: Ермакова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2426 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Авдулово, Ивановское тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Воскресенское, Казанское-Греково, Греково ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 2 Д. 709 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК рождения с. Куркино Ефремовского у. 1901-1905
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Соловьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович

Ф. 93 Оп. 2 Д. 709 Метрическая книга церкви записи рождения с. Куркино Ефремовского у. | Государственный архив Тульской области | МК рождения с. Куркино Ефремовского у. 1901-1905
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Соловьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Соловьев Павел Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Соловьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Соловьев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Соловьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1807 Метрическая книга приходов Епифанского у. (сел: Алмазово; Бучалки; Знаменское, Мышенка; Молоденки; Никольское, Буйцы; Никольское, Рыхотка; Троицкое, Кобяково; Хованщино) Тульской г... Показать все
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