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Иванова Вера (Ольга) Владимировна
Иванова Вера (Ольга) Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.1993
Пол
Женский
Отец
Иванов Владимир Георгиевич
Мать
Иванова Елена
Дети
Не указаны
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ИИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1993
Отец:
Иванов Владимир Георгиевич
Мать:
Иванова Елена
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