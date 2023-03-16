Иванова Вера (Ольга) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Вера (Ольга) Владимировна

Иванова Вера (Ольга) Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1993

Отец: Иванов Владимир Георгиевич

Мать: Иванова Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close