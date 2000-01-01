Февронья Деомидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деомид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1797
Дочь: Евгения Степанова
Отец ребёнка: Степан Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Ефремов
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно