Peterson (Peterson) Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Peterson (Peterson) Ann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1842

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1842

Отец: Peterson Märt

Мать: Peters Ann