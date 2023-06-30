Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Peterson (Peterson) Ann
Peterson (Peterson) Ann
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1842
Пол
Женский
Отец
Peterson Märt
1804 г.р.
Мать
Peters (Wens (perdi Jürri Tõnno)) Ann
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1842
Отец:
Peterson Märt
Мать:
Peters Ann
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь