Нефёдов Николай Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Нефёдов Евгений Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефёдова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефёдова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно