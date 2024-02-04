Нефёдов Николай Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдов Николай Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Нефёдов Евгений Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефёдова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефёдова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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