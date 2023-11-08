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(Koczorowska) Konstancja
(Koczorowska) Konstancja
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1734
Дата смерти
1820
Пол
Женский
Отец
Koczorowski Adam
1700 г.р.
Мать
Koczorowska (Łaszczyńska) Zofia
Дети
Не указаны
Добавил:
КЛ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец:
Koczorowski Adam
Мать:
Koczorowska Zofia
Смерть
1820
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