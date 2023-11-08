(Koczorowska) Konstancja — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Koczorowska) Konstancja

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Отец

1700 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Koczorowski Adam

Мать: Koczorowska Zofia

Смерть
1820
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