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Михеева Параскевия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Михеева Ксения Феодотовна

Отец ребёнка: Михеев Феодот Феодорович

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Михеева Евдокия Феодотовна

Отец ребёнка: Михеев Феодот Феодорович

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Михеева Агриппина Феодотовна

Отец ребёнка: Михеев Феодот Феодорович

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1839

Сын: Михеев Димитрий Феодотович

Отец ребёнка: Михеев Феодот Феодорович

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Феодот Феодорович

Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно