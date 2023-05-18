Эминов Димитрий Харалампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эминов Димитрий Харалампиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эминов Харлампий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Параскевова Этери Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Харетина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Македон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Герадот Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана