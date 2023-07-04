Иммель (Чихос) Беате — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иммель (Чихос) Беате

Место рождения

Польша

Дата рождения

29.02.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
09.07.2015

Сын: Иммель Лиам

Отец ребёнка: Иммель Александр

Германия, г. Херфорд
Рождение ребёнка
27.05.2018

Дочь: Иммель Эмилия

Отец ребёнка: Иммель Александр

Германия, г. Херфорд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иммель Александр