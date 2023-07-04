Иммель (Чихос) Беате
Место рожденияПольша
Дата рождения29.02.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша
Рождение ребёнка
09.07.2015
Сын: Иммель Лиам
Отец ребёнка: Иммель Александр
Германия, г. Херфорд
Рождение ребёнка
27.05.2018
Дочь: Иммель Эмилия
Отец ребёнка: Иммель Александр
Германия, г. Херфорд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иммель Александр