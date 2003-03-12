Goldobin Mikhail
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1944
Сын: Goldobin Nikolay
Мать ребёнка: Goldobina Pelageya
Novokuznetsk, Kemerovo Oblast
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Goldobin Grigory
Мать ребёнка: Goldobina Pelageya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Elena
Мать ребёнка: Goldobina Pelageya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Goldobin Vladimir
Мать ребёнка: Goldobina Pelageya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Goldobina Pelageya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Valentina
Мать ребёнка: Goldobina Pelageya
Смерть
Неизвестно