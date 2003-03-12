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Goldobin Mikhail

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1944

Сын: Goldobin Nikolay

Мать ребёнка: Goldobina Pelageya

Novokuznetsk, Kemerovo Oblast
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Goldobin Grigory

Мать ребёнка: Goldobina Pelageya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Elena

Мать ребёнка: Goldobina Pelageya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Goldobin Vladimir

Мать ребёнка: Goldobina Pelageya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Goldobina Pelageya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Valentina

Мать ребёнка: Goldobina Pelageya

Смерть
Неизвестно
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