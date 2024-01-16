(Никишина) Вера (Была Нина) (Была Нина) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никишина) Вера (Была Нина) (Была Нина) Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Никишин Яков Яковлевич

Мать: Никишина Марфа Степановна

Рождение ребёнка
15.02.1951

Сын: Никишин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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