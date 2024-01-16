(Никишина) Вера (Была Нина) (Была Нина) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Никишин Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
15.02.1951
Сын: Никишин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно