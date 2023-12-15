Уланов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1978
Сын: Уланов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Уланова Татьяна Ивановна
Минск, Минск
Рождение ребёнка
20.05.1985
Дочь: Уланова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Уланова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уланова Татьяна Ивановна