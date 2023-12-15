Уланов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1978

Сын: Уланов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Уланова Татьяна Ивановна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
20.05.1985

Дочь: Уланова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Уланова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Татьяна Ивановна

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