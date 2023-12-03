Соколова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойцов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Бойцов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойцова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Бойцов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойцов Алексей