Соколова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов ?

Мать: Соколова Светлана Николевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойцов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Бойцов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойцова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Бойцов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойцов Алексей

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