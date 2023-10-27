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Куделькина Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марья Родионовна

Отец ребёнка: Куделькин Родион Исакович

д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Куделькин Николай Родионович

Отец ребёнка: Куделькин Родион Исакович

д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
1858

Сын: Куделькин Пётр Родионович

Отец ребёнка: Куделькин Родион Исакович

д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куделькин Родион Исакович

Смерть
Неизвестно
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