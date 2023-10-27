Куделькина Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья Родионовна
Отец ребёнка: Куделькин Родион Исакович
д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Куделькин Николай Родионович
Отец ребёнка: Куделькин Родион Исакович
д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Рождение ребёнка
1858
Сын: Куделькин Пётр Родионович
Отец ребёнка: Куделькин Родион Исакович
д. Шипицино, Вятско-Полянский р-он, Кировская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно