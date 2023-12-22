Махно Емельян Радионов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Михненко Родион Иванович
Мать: Феодора Семенова
Место жительства
С 1853
Ульяновка, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1872
Дочь: Махно Александра
Мать ребёнка: Агафия Никитина
Рождение ребёнка
04.07.1874
Мать ребёнка: Агафия Никитина
Смерть
Неизвестно