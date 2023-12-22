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Махно Емельян Радионов

Место рождения

Григоровка

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Михненко Родион Иванович

Мать: Феодора Семенова

Место жительства
С 1853
Ульяновка, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1872

Дочь: Махно Александра

Мать ребёнка: Агафия Никитина

Рождение ребёнка
04.07.1874

Сын: Махно Афанасий Емильянов

Мать ребёнка: Агафия Никитина

Смерть
Неизвестно
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