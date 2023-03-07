Оглоблин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Оглоблин Андрей Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Оглоблина Анисья Аверьяновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Оглоблин Евсей Михайлович
Мать ребёнка: Оглоблина Анисья Аверьяновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Оглоблина Анисья Аверьяновна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Оглоблина Анисья Аверьяновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Оглоблина Анисья Аверьяновна
Смерть
Неизвестно