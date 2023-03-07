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Оглоблин Михаил Андреевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Оглоблин Андрей Степанович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Оглоблина Анисья Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Оглоблин Евсей Михайлович

Мать ребёнка: Оглоблина Анисья Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Оглоблина Анисья Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Оглоблин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Оглоблина Анисья Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Оглоблина Анисья Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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