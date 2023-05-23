Коваленко (Топчий) ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Топчий) ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1930

Отец: Топчий СТЕПАН

Мать: Топчий АГАФЬЯ

Рождение ребёнка
02.09.1959

Сын: Коваленко ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Коваленко МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Коваленко МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно