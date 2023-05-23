Коваленко (Топчий) ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1930
Отец: Топчий СТЕПАН
Мать: Топчий АГАФЬЯ
Рождение ребёнка
02.09.1959
Сын: Коваленко ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Коваленко МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Коваленко МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Смерть
Неизвестно