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Сорокин Дмитрий Андреевич
Сорокин Дмитрий Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1989
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Андрей Юрьевич
1968 г.р.
Мать
Сорокина (Бурченко) Татьяна Александровна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1989
Отец:
Сорокин Андрей Юрьевич
Мать:
Сорокина Татьяна Александровна
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