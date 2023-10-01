Сорокин Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1989

Отец: Сорокин Андрей Юрьевич

Мать: Сорокина Татьяна Александровна

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