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Маслова Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1889

Муж: Маслов Иван Михеевич

Рождение ребёнка
С 1911 по 1915

Дочь: Разумова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Михеевич

Холое, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Фома Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Илларион Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудева Полукеева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Михеевич

Смерть
1957
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