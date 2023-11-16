Маслова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1889
Муж: Маслов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
С 1911 по 1915
Дочь: Разумова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Михеевич
Холое, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Фома Иванович
Отец ребёнка: Маслов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маслов Иван Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудева Полукеева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Михеевич
Смерть
1957