(Вострикова) Анна Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Востриков Николай Антонович
Отец ребёнка: Востриков Антон Ермолов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Аграфена Антоновна
Отец ребёнка: Востриков Антон Ермолов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Востриков Антон Ермолов
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно