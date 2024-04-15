(Вострикова) Анна Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вострикова) Анна Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Антон Ермолов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Востриков Николай Антонович

Отец ребёнка: Востриков Антон Ермолов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Аграфена Антоновна

Отец ребёнка: Востриков Антон Ермолов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Востриков Антон Ермолов

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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