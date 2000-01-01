Лысенко Евдоким Авксентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Евдоким Авксентьев

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Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
1864

Жена: Елена Николаева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно
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